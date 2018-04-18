18 квітня Православна Церква згадує перенесення мощей святителя патріарха Іова

Майбутній святитель народився близько 1525 року в Стариці в сім'ї посадських людей. Хлопчик навчався в школі при Старицькому Успенському монастирі, де в 1556 році під впливом архімандрита Германа він прийняв чернечий постриг з ім'ям Іов на честь Іова Багатостраждального.

Згодом отець Іов став ігуменом Старицького Успенського монастиря. Так як Стариця була одним з центрів опричнини, він привернув увагу Івана Грозного, результатом чого стало його обрання настоятелем монастиря в сані архімандрита.

У 1571 році його перевели до Москви на ту саму посаду в Симонов монастир. У 1575 році він став архімандритом царського Новоспасского монастиря в Москві.

З 1581 року отець Іов був висвячений в єпископа Коломенського. У Коломні він перебував до 1586 року, в якому був призначений архієпископом Ростовським.

Собором єпископів у 1586 році владика Іов возведений в митрополити Московські і в лютому 1589 року поставлений константинопольським патріархом Єремією II, який перебував у Москві в той час, у перші Патріархи Московські. З важливих церковних подій його патріаршества - канонізація Василія Блаженного Йосипа Волоцького.

Після смерті Бориса Годунова в 1605 році патріарх Іов відмовився визнати самозванця Лжедмитрія I. Іов був зміщений з кафедри й заточений у монастир в рідній Стариці ще до прибуття самозванця в столицю. Святителя Іова заарештували за богослужінням в Успенському соборі Кремля, зірвали з нього патріарше вбрання і як простого ченця відправили у вигнання.

Після вигнання Іова церковний собор обрав новим Московським Патріархом грека Ігнатія, який приєднався до прихильників Лжедмитрія. Однак зміна Патріархів не була законною: святитель Іов не був позбавлений влади ні тим більше позбавлений сану.

В Стариці Іов прожив ще два роки і помер у 1607 році. Перед смертю виправданий святитель відвідав Москву, але за станом здоров'я відмовився від повернення на патріарший престол і повернувся в Старицю, де помер і був похований у Старицькому Успенському монастирі. Згодом над могилою святителя була влаштована каплиця.

У 1652 році за патріарха Йосифа в середині сімнадцятого століття нетлінні мощі святителя Іова були перенесені в Успенський собор Московського Кремля.

Від мощей святителя Іова відбувалися зцілення. Для всеросійського шанування патріарх Іов був канонізований в лику святителів на Архієрейському соборі Руської православної церкви в 1989 році.

Тропар

Православия поборниче, веры Христовы исповедниче, первоиерарше Церкве Русския, святителю отче Иове, за ны Христа Бога моли: веру отеческую утвердити, грехов оставление нам даровати и подати миру велию милость.

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