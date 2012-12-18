Рамзан Кадыров: «Религия и духовность являются главной опорой России»

Официальный сайт Министерства внутренних дел по Чеченской Республике

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил на встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в Пятигорске.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию четко обозначил приоритеты развития государства и в них особое место отводится духовному возрождению народа.

Р.Кадыров привел слова В.Путина о том, что «Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нацию, быть и оставаться Россией».

«В Послании содержится предельно четкий, честный и правдивый анализ ситуации в стране и есть предложения по решению проблем не только обеспечения безопасности, развития экономики, совершенствования политической системы. В нем простым человеческим языком выражена озабоченность утратой самых главных ценностей нашего народа – нравственности, духовности, семейных уз, милосердия, сострадания и взаимной помощи. В.Путин отмечает, что всем этим мы когда-то гордились, и это делало нас крепче и сильнее. Уж действительно с водой выплеснули и ребенка», подчеркнул Р.Кадыров.

Глава ЧР отметил, что внимательно ознакомился с выступлением Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Ставропольском форуме Всемирного русского народного собора, а также с большим интересом слушал и высказанное им сегодня мнение по самым проблемным вопросам возрождения духовности, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия, борьбы с терроризмом, экстремизмом и национализмом.

«Я твердо убежден в том, что Патриарх искренне стремится способствовать разрешению этих проблем. Он говорит с большой тревогой о том, что предпринимаются попытки дестабилизировать межнациональные и межрелигиозные отношения и в этом заметную роль играют внешние силы», сказал он.

Р.Кадыров также с одобрением воспринял слова Патриарха о том, что «народы Северного Кавказа всегда отдавали дань уважения религиозным традициям православия, ислама и других традиционных религий. И те, кто сегодня пытаются расколоть общество и посеять вражду по религиозному признаку, толкают народы на самоуничтожение. Нельзя построить будущее одних людей на ненависти к другим, особенно если те являются носителями иного национального и религиозного начала».

Я бы хотел подчеркнуть, что примером уважения к другим религиям, к старшим, к другим народом является и тот факт, что сегодня, в пятницу, в день джума-намаза мы приехали на встречу с Патриархом, который является главой православной церкви, отметил он.

«Сегодня много говорится о том, что отношения между народами Кавказа всегда строились на уважении к культуре, традиции и религии каждого народа. Мне лично очень приятно, что эти слова во время встреч с тысячами жителей, с верующими-христианами Северного Кавказа звучат из уст Святейшего Патриарха, человека, пользующегося уважением в России и в мире. Мы уверены, что эти слова народ не только слушает, но и слышит, а услышав, будет ими руководствоваться в жизни», подчеркнул он.

Р.Кадыров напомнил, что «именно мусульмане, исламские религиозные деятели, политики-мусульмане России четко и однозначно дали принципиальную оценку попыткам осквернить христианские ценности, попыткам устроить бесовский шабаш в Храме Христа Спасителя в Москве». «Не нужно забывать, что свое мнение они высказали в тот момент, когда очень влиятельные силы в России и за рубежом незамедлительно объявляли идеологическую, информационную войну, каждому, кто поднимал голос в защиту православных ценностей, каждому, кто смел, осудить тех, кто ворвались в Храм и оскорбили религиозные чувства миллионов христиан», отметил он.

По мнению Р.Кадырова «глубоко заблуждаются те, кто думает, что очернение другой религии автоматически ведет к росту авторитета и влияния своей религии. Важно также знать, что организаторы очернения и осквернения святынь не являются верующими, не имеют понятия об исламской или христианской морали и нравственности. Они считают правилами хорошего тона с экранов телевизоров заявлять о том, что ни во что не верят, пропагандируют однополые браки, разврат и распущенность».

Глава ЧР сказал, что говоря о взаимном уважении традиций, обычаев и религиозных норм, нельзя не вспомнить и так называемую тему ношения девушками-мусульманками платков.

На его взгляд, «складывается очень странная ситуация. Появление на улицах городов и сел практически обнаженных девиц, звучащую по радио и с экранов пошлую речь, нецензуршину, сцены, мягко говоря, занятия в публичных местах любовными потехами, воспринимаются нормально. Говорят, что это характерные черты демократического общества. Хотя все это грубо противоречит нормам исламской и христианской морали. Да и нормам морали человека вообще».

По его словам, «никогда русская девушка и женщина не появлялась в обществе, демонстрируя обнаженные части тела. Или без головного убора. Посмотрите и сегодня насколько тщательно завязывают платки прихожанки по пути в церковь или возвращаясь после её посещения».

В то же время, он заметил, что «стоит только где-то девочке из мусульманской семьи прийти в школу в платке, из этого раздувают скандал мирового значения. Выпуски новостей начинаются с них. Я до сих пор ни от одного человека не получал ответа на вопрос, какие законы, морально-этические нормы нарушает ношение платка в школе, институте в ином общественном месте».

Он обратил внимание на те вопросы, которые на самом деле способствуют подрыву изнутри норм религии, традиций и морали.

«Давайте подойдем к проблеме с другой стороны. Какие отношения между школьниками, между мальчиками и девочками, между родителями и детьми культивируют телесериалы о школе, собирающие к экранам миллионы подростков и девочек? Ранние половые связи, курение, наркотики, спиртные напитки, вызывающий внешний вид, подчеркнутое игнорирование мнения родителей. Но ко всему этому отношение более чем спокойное, а вот платок, целомудрие, уважение к родителям и старшим воспринимаются как угроза обществу», сказал он.

Р.Кадыров убежден в том, что «всеми этими так называемыми инцидентами с запретом на ношение платков в школе дирижируют не на Северном Кавказе. Это нужно тем, кто ищет любой повод, чтобы говорить о Кавказе, как о территории конфликтной, нестабильной, и мягко говоря, враждебной всей России. Если в эти вопросы перестанут вмешиваться извне, то здесь на Кавказе и христиане и мусульмане, да и власти, сами спокойно разберутся в роблемах любой сложности и найдут приемлемые для всех решения».

Глава ЧР подчеркнул, что есть и другие вопросы, о которых нельзя сегодня умалчивать.

«Как известно Чеченская Республика всегда была и остается регионом, жители которого строго соблюдают требования ислама. Даже разрушение в годы советской власти всех до единого мечетей, запрет на изучение Корана, на чтение молитв, не смогли заставить чеченский народ изменить своей вере. Наоборот, чем сильнее были попытки сделать нас атеистами, тем крепче было стремление сохранить свою веру. Почему я об этом говорю сегодня? В Чеченской Республике, где так сильны исламские традиции, мы осознанно делаем все возможное и невозможное для создания равных условий и для христиан. Война полностью разрушила Храм Архангела Михаила в Грозном. Артиллерийские снаряды и авиационные бомбы превратили его в развалины. А мы возрождение и восстановление города начали со строительства храма в первозданном виде. Сегодня он намного красивее, чем был в довоенные годы. Есть церкви и в других населенных пунктах. Строится новый храм в станице Наурская. И он станет одним из красивых в регионе. Приходам мы выделили машины, священнослужителей обеспечили жильем. Руководство республики готово, если на то будет согласие Патриарха, построить в Грозном целый христианский комплекс с храмом, подворьем, трапезной, школой, гостиницей», отметил Глава ЧР.

Он также сообщил, что ежегодно на Пасху и другие православные праздники в Грозный за счет средств Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи привозят сотни и тысячи бывших православных жителей республики. Все христианские кладбища содержатся в идеальном состоянии. И этим занимаются не только местные органы власти, но и молодежные организации.

«И на этом фоне нам абсолютно непонятны действия тех, кто в штыки встречают любые попытки построить в том или ином городе страны мечеть. Я не считаю нужным сейчас приводить примеры, называть города, имена должностных лиц, препятствующих этому. Если в городе есть тысячи мусульман, почему нельзя строить мечеть? Ночные клубы, увеселительные заведения возводятся на каждом углу. А что мы даем тем, кто желает не наркотики и алкоголь потреблять, а молиться? Лучше, если сотни тысяч молодых людей станут алкоголиками, наркоманами, преступниками», задает он вопрос.

«Сегодня и президент Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл с большой озабоченностью говорят о низком уровне духовности. И, поэтому наш долг и прямая обязанность - сделать все, что от нас зависит, чтобы выросло здоровое молодое поколение, чтобы юноши считали за честь возможность служить в вооруженных силах, чтобы девушки с гордостью могли говорить, что не курят, не пьют, чтобы у них было желание обзавестись семьями и растить детей. Иначе не будет духовности, не будет здорового общества, и мы превратимся в подобие западного общества, которое давно забыло Божьи заповеди», подчеркнул Р.Кадыров.

Он подробно проинформировал участников встречи о том, какие в ЧР принимаются меры для противодействия религиозному экстремизму, идеям терроризма и ваххабизма. Р.Кадыров подчеркнул, что в этих вопросах особая роль отводится религиозным деятелям, получившим прекрасное образование, готовым честно и открыто говорить о том, какое зло и опасность представляют эти явления.

По его мнению, представители духовенства должны быть окружены вниманием и заботой и не надо делать ссылки на то, что религия отделена от государства.

Данную норму закона, на его взгляд, следует воспринимать как обязательство государства не вмешиваться во внутренние дела религии, но не запрет на поддержку тех, кто рискуя собственной жизнью, противостоит врагам России. И не важно, что это они делают словом, а не оружием.

Глава ЧР заявил, что воспринимает «визит Патриарха на Северный Кавказ, его принципиальные оценки по многим злободневным вопросам, четким ответом тем, кто мечтает разделить и ослабить Россию, тем, кто призывает отделить Кавказ от России».

«Мы все сегодня заявляем этим силам, этим недругам России «Не дождетесь!», сказал он.

Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики