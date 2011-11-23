Патриарх Илия II: «Нужно как можно скорее разрешать наши противоречия»

В ходе своего визита в Москву Патриарх-Католикос Грузинской Православной Церкви Илия Второй ответил на вопросы журналистов «Фомы» и «Журнала Московской Патриархии», рассказав об отношениях между Грузией и Россией, перспективах созыва нового Всеправославного Собора и главных трудностях, стоящих перед Православными Церквями на пространстве бывшего СССР.

Журнал Московской Патриархии: – Ваше Святейшество, Вы приняли участие в совещании Поместных Церквей. Как Вы оцениваете его и в целом отношения в православном мире?

– Прежде всего позвольте сердечно поприветствовать всех православных христиан России. Должен сказать, что отношения между Русской и Грузинской Православными Церквями всегда были и остаются теплыми. Что же касается в целом межправославного сотрудничества, то я думаю, что диалог оставляет желать лучшего.

Сегодня накопилось очень много вопросов между Православными Церквями, которые необходимо разрешить. Поэтому сейчас очень много говорят о Всеправославном Соборе. Но я думаю, что пока не будут разрешены все те проблемные вопросы, которые существуют сегодня между Православными Церквями, наверное, Собор собирать нельзя. К таким трудным вопросам я отношу вопрос о предоставлении автокефалии (Церковной независимости – прим.ред) новым Поместным Церквям, вопрос диптиха (Традиционного перечня Глав Православных Церквей, определяющего порядок их старшинства – прим.ред) и так далее. Это сложные темы, и нужно обязательно решать их с согласия всех Православных Поместных Церквей.

ФОМА: – Ваше Святейшество, в разные эпохи и в разных условиях Церкви сталкивались с разными трудностями в проповеди христианства. Видите ли Вы какие-то особые трудности и задачи общие для православных всего постсоветского пространства?

– Основная обязанность духовенства – это проповедь, и, конечно, наши священники и епископы делают очень много, чтобы проповедовать и приводить людей к Церкви. Но, наверное, этого все-таки недостаточно.

Нужны более активные шаги, и в первую очередь важно обращаться к молодежи и ее проблемам. Я встречался с группой молодых христиан из Америки, они призывают пойти в храм молодежь, страдающую наркоманией. И нам важно быть такими же активными.

А еще необходимо, чтобы проповедь не просто была, но звучала на достойном качественном уровне. Духовенству нужно готовиться, перед тем как проповедовать людям. Я помню, как в годы моей учебы в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде у нас был замечательный профессор отец Иоанн Козлов, который готовился к своей проповеди с понедельника до субботы. И у него проповедь была очень краткой, студенты Академии сожалели, что она уже окончилась.

ЖМП: Если вернуться к вопросам отношений между Православными Церквями, как Вы оцениваете роль Патриарха Кирилла в жизни мирового Православия?

– Святейший Патриарх Кирилл — это очень энергичный и образованный человек. Он делал и делает очень много для того, чтобы привести людей к Церкви, и я думаю, что те усилия, которые он предпринимает вполне достаточны. Важно лишь, чтобы они были поддержаны остальным духовенством, которому стоит брать пример с Патриарха. Святейший Кирилл – замечательный проповедник и именно поэтому он имеет столь серьезный авторитет среди верующих. Священникам и епископам важно перенимать этот проповеднический опыт.

ФОМА: Как Вы оцениваете: какую роль Грузинская и Русская Православные Церкви должны играть сегодня в отношениях между Россией и Грузией?

– Сейчас, когда так обострились отношения между нашими государствами и правительствами, сложилась крайне вредная и для России и для Грузии обстановка. В этих условиях отношения между нашими Церквями — это единственный канал для взаимоотношений между нашими странами.

В тоже время должен сказать, что вопрос Абхазии и вопрос Цхинвали — это открытые раны на теле Грузии, и это же – древнейшие наши епархии. Я сам был одиннадцать лет митрополитом Сухумским и Абхазским, я хорошо знаю, живших там абхазов и грузин . Отношения между ними были самыми теплыми, так что нужно думать о том, чтобы все вернулось в свое лоно.

Я встречался с Президентом России вместе с другими представителями Церквей и сказал ему, что сложившаяся ситуация «ни мира, ни войны» — вредна и опасна как для Грузии, так и для России. Время работает против наших стран. И надо как можно скорее разрешать наши противоречия.

СПРАВКА:

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II родился в 1933 году. В возрасте 24 лет принял монашество. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1960 году – Академию. В 1963 году принял епископский сан. Был ректором Мцхетской духовной семинарии. В 1977 году избран Католикосом-Патриархом всея Грузии.

Фома