У Катарі відкрилася IX міжнародна конференція

24 жовтня у місті Доха (Катар) відкрилася IX міжнародна конференція з міжрелігійного діалогу. Організаторами форуму є міністерство закордонних справ Катару та Міжнародний центр міжнародного діалогу в Досі. Цього року конференція присвячена темі «Соціальні мережі та міжрелігійний діалог: нові відносини».

На конференції представлені Помісні Православні Церкви: Єрусалимський Патріархат - Патріаршим представником у Катарі архімандритом Макарієм, Московський Патріархат - співробітником Відділу зовнішніх церковних зв`язків дияконом Димитрієм Сафоновим. Форум зібрав у столиці Катару представників християнства, ісламу та іудаїзму з різних країн світу. Серед його учасників - архієпископ Патрік Келлі (Римо-Католицька Церква, Великобританія), єпископ Себух (Саркісян) (Вірменська Апостольська Церква, Іран), муфтій Мустафа Церіч (Боснія і Герцеговина), голова християнсько-іудейського форуму рабин Гершель Глюк (Великобританія), рабин Генрі Собел (Бразилія), генеральний секретар міжнародної організації «Релігії за мир» У. Вендлі (США), пастор Джессі Джексон (США). Форум зібрав близько 200 учасників з 55 країн світу.

Відкрив засідання форуму глава Міжнародного центру діалогу релігій в Досі професор Ібрагім Салех Аль-Наїмі. На пленарному засіданні форуму прозвучали також виступи міністра юстиції Катару Хасана бін Абдулли аль-Ханіма.

В рамках конференції пройдуть засідання, присвячені таким темам: «Небезпека комунікаційних технологій», «Наука і релігія», «Оптимальне використання комунікаційних технологій», «Переваги використання соціальних мереж в міжрелігійному діалозі» та іншим. Крім спільних засідань працюватимуть підгрупи, присвячені конкретним проблемам, пов`язаним з соціальними мережами. Конференція завершить свою роботу 26 жовтня.

У рамках форуму пройшла зустріч диякона Димитрія Сафонова з радником-посланником Посольства Росії в Катарі Д.А. Трофімовим. В рамках зустрічі були обговорені питання церковного участі в міжнародних заходах, що проводяться в Катарі, а також інші питання, що представляють взаємний інтерес.