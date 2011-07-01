Русский мир вместо Третьего Рима?

РИСУ

Активная дискуссия, развернувшаяся в Украине вокруг концепции «Русского мира» говорит о том, что понимать ее можно совершенно противоположено. Для кого-то «Русский мир» – это утрата национальной идентичности украинского народа и его европейских устремлений. Но, на самом деле, концепция не противоречит ни тому, ни другому, считают эксперты. Более того, именно «Русский мир» может стать инструментом, при котором страны Евросоюза смогут избежать потери своей христианской идентичности.

Первый эту идею высказал священноигумен Русской Православной Церкви Филипп (Рябых) в своей статье «С чего начинается Русский мир, а с чего Римский». Идеи, высказанные в статье, поддержали и в Украинской Православной Церкви.

Так игумен Сильвестр Стойчев, преподаватель Киевской духовной академии УПЦ, говорит что «Русский мир» важен хотя бы потому, что это осмысление с христианских позиций огромного количества разнообразных аспектов жизни общества. «И осуществляет это не отдельный верующий, член Церкви, а верующее сообщество, стоящее перед необходимостью оценить в свете церковного учения все стороны жизни», — говорит отец Сильвестр. «Русский мир», отмечает игумен, — это продолжение идеи Святой Руси, и как таковой имеет под собой именно религиозные основания, а никакие-либо иные. Христианское сообщество после целого ряда масштабных исторических событий – упразднение патриаршества, секуляризации, революции – оказалось в положении, когда необходимо четко определить свой взгляд на все сферы жизни.

В то же время, «Русский мир» дает православным Украины то же, что и православным России и Белоруссии. Он позволяет осуществить религиозно-культурную идентификацию. Должно понимать, у нас есть духовная, религиозная, культурная традиция, которая насчитывает не одно столетие. И наше будущее как христианской нации напрямую связанно с ней. «Скажем, понятие Европа позволяет обосновать общую идентичность европейских народов как европейских при всем их культурном многообразии. Как бы ни ругали «Русский мир», на данный момент это единственная идея, осуществляющая сохранение христианских ценностей, религиозной культуры и единства славянских народов, — отмечает игумен Сильвестр, — Уверен, это одна из самых важных задач «Русского мира». «Русский мир» сам по себе не должен рассматриваться как конечная ценность, «Русский мир» свидетельствует в мире, который многими расценивается как постхристианский, о высшем – о Христе, о Церкви».

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отмечает, что проекты аналогичные Русскому миру, начали осуществлять во многих странах мира. Например, Британский совет в Великобритании или Институт Гете в Германии. Британский совет – это Русский мир для Великобритании. «Так что тут нет ничего, что не было бы принято в мире, чего бы не существовало в мировой практике», — говорит господин Погребинский. Он отмечает, что речь идет лишь о том, чтобы оказывать помощь людям, которые говорят на русском, которые являются христианами, прежде всего православными христианами. А также не о государственном разделе Украины, а лишь о поддержке обшей культуры и веры. «Если часть населения Украины ощущают себя частью русского мира, то почему бы им не общаться, с другой частью?», — говорит эксперт.

По его мнению, критика «Русского мира» связана не с объективными претензиями, а с масштабом фигуры Святейшего Патриарха Кирилла. «Когда он появляется, украинские политики видят в нем угрозу и конкуренцию потому что, сами украинские политики выглядят на фоне него как Говерла против Монблана. И интеллектуально и духовно и в силу авторитета у украинцев. Они страшно боятся конкуренции, потому что они сами ничтожны, — отмечает глава Киевского центра политических исследований, — Хочу подчеркнуть, что дискредитация Русского мира, это попытка дискредитировать Федора Достоевского или святого Серафима Саровского. Глупо пытаться дискредитировать как таких людей, так и такой мир».

