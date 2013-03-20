Торжественная открытость: Папа Франциск вступил в должность

Газета "Коммерсантъ Украина"

После реформ папы Павла VI, значительно упростившего ритуалы римско-католической церкви, интронизация папы римского, по сути, не является таковой, а лишь знаменует собой торжественную встречу нового понтифика с паствой и мировыми лидерами. Торжественный и вместе с тем человеческий аспект этого действа был особенно присущ состоявшейся вчера церемонии начала понтификата Франциска. Тем более что он совпал не только с почитаемым католической церковью праздником святого Иосифа, но и его народной интерпретацией — мужским праздником, Днем отцов.

Ломая устоявшиеся традиции инаугурации, а заодно и имидж пап прошедшего десятилетия с их непременным папамобилем, Франциск еще до начала праздничной мессы появился на переполненной людьми ватиканской площади на белом джипе, демонстрируя отличную форму, открытость и харизму. Даже разревевшийся на его руках ребенок смотрелся как неотрежиссированный человеческий момент. Но это было только начало.

Впервые за десять веков раскола христианской церкви на католической церемонии присутствовал Константинопольский патриарх Варфоломей. Впервые православные епископы наряду с католическими кардиналами приняли участие в церемонии у могилы апостола Петра, с которой и начались ритуалы, знаменующие начало понтификата Франциска. Впервые перед праздничной проповедью Евангелие было прочитано только на греческом языке. И наконец, последовавшее за проповедью папы первое воззвание неожиданно для всех прозвучало по-русски. "Всемогущий Господи, верностью своей сподобь всех пастырей и мирян жить в безусловном послушании Евангелию",— сказала поднявшаяся на алтарь девушка. За этим последовали воззвания на французском, арабском и китайском языках, и это было интерпретировано комментаторами как знак готовности католической церкви к открытости к миру.

О необходимости открытости церкви и человека в ней и мире говорил папа Франциск в ходе своей праздничной проповеди. Начав с фигуры святого Иосифа, которого католическая церковь почитает как своего хранителя и чей день пришелся на официальное начало нового понтификата, Франциск довольно быстро перешел на особенности человеческих отношений. "Храните друг друга", "Не бойтесь проявлений доброты, нежности, ведь нежность и милосердие являются проявлением силы",— призвал понтифик собравшихся, среди которых находилось немало сильных мира сего, входивших в состав 130 правительственных делегаций, прибывших в Рим на инаугурационные торжества.

Присутствовала на интронизации и украинская делегация. Светские власти представлял вице-премьер Константин Грищенко, который первым делом встретился с главой Украинской грекокатолической церкви Святославом, прибывшим в Рим накануне. "Украина как государство, опирающееся на общие для европейских стран христианские ценности, с деятельностью нового папы римского связывает надежды на дальнейшее плодотворное развитие традиционно хороших отношений со Святым престолом",— заявил в ходе встречи господин Грищенко. Приехали в Рим и представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Делегацию возглавил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний. На интронизацию прибыл также митрополит Феодосийский и Керченский Платон. "Митрополит Платон семь лет служил в Аргентине и лично очень хорошо знает нового папу римского. Нам рассказали, что его там встречают с распростертыми объятиями, так как папа считает митрополита чуть ли не личным гостем",— сообщили "Ъ" в Киевской митрополии УПЦ МП.

Между тем, делегацию Русской православной церкви (РПЦ) возглавил митрополит Волоколамский Илларион, который передал папе приветствия от патриарха всея Руси Кирилла. Папа в ответ сказал, что накануне молился за него в связи с праздником святого, имя которого носит предстоятель Русской православной церкви. Все эти знаки, включая цитирование понтификом в ходе его первого Angelus философа Вальтера Каспера, призывающего к сближению христианских церквей, не могут быть простыми совпадениями. "Надеемся, в отношениях с Россией новый папа продолжит линию своего предшественника Бенедикта XVI",— дипломатично сказал корреспонденту "Ъ" чрезвычайный и полномочный посол России в Ватикане Александр Авдеев в день провозглашения Хорхе Марио Бергольо понтификом.

Примечательно, что в ходе интронизации, как и в предшествующие дни, Франциск ни разу не назвал себя папой римским, предпочитая именоваться епископом. Всеобщее внимание привлекло выбранное Франциском кольцо, которое в качестве символа папской власти вместе с шерстяной мантией из овечьей шерсти было передано ему в ходе церемонии интронизации. Понравившийся папе за простой дизайн перстень, который итальянский ювелир Энрико Манфрини предложил в свое время реформатору Павлу VI, Франциск настоял изготовить в самом недорогом варианте — из серебра с позолотой.

Елена Пушкарская, Ватикан; Артем Скоропадский



