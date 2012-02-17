"SMS від Папи" протягом Великого посту

Від Попільної середи протягом усього Великого посту австрійці зможуть отримувати щодня "SMS від Папи". Католицька Церква в Австрії пропонує всім бажаючим підписатися на спеціальну SMS-розсилку з цитатами Бенедикта XVI.

Протягом 40 днів Великого посту, до Великої Суботи, можна буде безкоштовно отримати таке текстове повідомлення. Кожне з них буде містити слова з промов і проповідей Святішого Отця, як минулорічних, так і з більш раннього періоду. Зареєструватися на розсилку дуже просто, достатньо відправити SMS зі словом "папа" на певний номер телефону.

Короткі повідомлення "від Папи" повинні примусити людину зупинитися та замислитись про свою особисту віру, заявив референт зі ЗМІ Конференції єпископів Австрії Пауль ВУТЕ, і додав, що цитати Папи з "мовною елегантністю" передають великі "слова віри". Вони не залишають без уваги глобальні теми, які турбують сучасну людину: "віра в Ісуса Христа та церкву", "християнське життя в умовах свободи й відповідальності», «Бог і людина",.

Пауль ВУТЕ повідомив, що SMS-акції в 2007 р. і 2011 р. зробили великий резонанс, результатом чого зросла зацікавленість навчанням Святішого Отця.

Сatholicnews