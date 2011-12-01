У США можуть заборонити католицизм через вчення про сексуальність

У США поступово збільшується число випадків переслідування християн, заявив американський кардинал Раймонд БЕРК, префект Апостольської сигнатури.

Католицька Церква в Сполучених Штатах може бути змушена перейти на "нелегальне становище" тільки через проголошення свого вчення про людську сексуальність, зазначив єрарх.

Не дивлячись на численні нападки на Церкву, послідовники Христа повинні залишатися вірними захисниками природного закону, заявив кардинал БЕРК. Він підкреслив, що "в іншому випадку секуляризм переможе й знищить нас".

Голова Католицької Ліги США Білл ДОНАХЬЮ зазначає, що кардинал правий, так як в американському суспільстві секуляризм набув войовничих форм.

"Представники еліти суспільства займають відверто агресивну секулярну позицію і протистоять Католицькій Церкві і іншим християнським Церквам у питаннях моральних цінностей", - сказав Білл ДОНАХЬЮ.

Як приклади дискримінації він назвав легалізацію гомосексуальних союзів в Нью-Йорку та позбавлення чиновників права відмовитися підтверджувати такі союзи згідно зі своєю совістю.

Активіст також звертає увагу на те, що в багатьох штатах були закриті католицькі дитячі будинки, співробітники яких відмовлялися передавати дітей гомосексуальним парам для подальшого всиновлення.

katolik.ru