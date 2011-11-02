У Німеччині за образу Папи звільняють з роботи

Католицькі установи Німеччини зможуть без попереднього попередження звільняти співробітників за образу Папи Римського.

Такий прецедент був створений в суді Баден-Вюртемберга, який підтвердив законність звільнення санітара з місцевої католицької клініки за жарти про Папу Римського.

Санітар розмістив в Інтернеті пост, написаний під псевдонімом, який, на думку його керівництва, ганьбить понтифіка. Сам автор заяви, зміст якої не наводиться, стверджував, що це була сатира. Після того, як його авторство стало відомо керівництву клініки, трудовий договір з ним був розірваний.

Суд вирішив, що поведінка та заяви працівника католицького установи не повинні вступати в протиріччя з основними цінностями роботодавця. Висловлювання санітара були визнані судом нападками на католицьку церкву.

Те, що він писав під псевдонімом, не відіграє в даному випадку ніякої ролі, вирішив суд, так як автора з легкістю можна було ідентифікувати. Суддя підтвердив, що в подібних випадках звільненню може не передувати догана, тому що відносини роботодавця і працівника серйозно підірвані.

TCH.ua

