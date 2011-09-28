Бенедикт XVI канонізує трьох блаженних

Зал Друку Святого Престолу спільно з Службою папських літургійних церемонії опублікували календар богослужінь за участю Бенедикта XVI на жовтень-листопаді 2011 року

З нього стало відомо, що 9 жовтня Папа здійснить Апостольський візит до єпархій Ламеція Терме, на півдні Італії. Також повідомляється, що Понтифік проведе канонізацію трьох блаженних - італійського єпископа Гвідо Марія Канфорці, засновника жіночої конгрегації Слуг Любові і Дочок Діви Марії Божого Провидіння, священика Луїджі Гуанелла та іспанської черниці Боніфації Родрігез Де Кастро. Урочиста Канонізаційна Літургія, пройде на площі св. Петра в Римі 23 вересня.

2 листопада, в день пам`яті померлих Святійший Отець молитиметься біля Ватиканських гротів за померлих римських первосвящеників, а 3 листопада відправить св. Літургію в базиліці св. Петра за померлих кардиналів і єпископів.

4 листопада Бенедикт XVI візьме участь у молитві, присвяченій початку навчального року в Папських університетах.

18-20 листопада Святійший Отець здійснить апостольську подорож в Бенін, маленьку державу в Західній Африці.

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