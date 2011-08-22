Глава УГКЦ назвав формулу успішної та справедливої держави

«З нагоди 20-ї річниці державної Незалежності України щиросердечно вітаю всіх вас, в Україні та на поселеннях сущих, і єднаюся з вами у подячній молитві до Всемогутнього Господа за неоціненний дар свободи для рідного народу і нашої держави», − написав Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав (Шевчук) у зверненні з нагоди 20-літнього ювілею Незалежності України.

На переконання Предстоятеля УГКЦ, святкування національного ювілею – це не лише причина для радості та вдячності, а й прекрасна нагода для глибших роздумів над тим, якої держави ми хочемо і потребуємо. «Напевно, не помилимося, якщо ствердимо, що бажаємо жити в державі, в якій основними засадами соціального, економічного, політичного та інших вимірів життя народу є чесність, справедливість і відповідальність», − зазначив першорарх.

Глава УГКЦ у зверненні пояснює, що чесність і справедливість є різними гранями однієї й тієї ж сутності. «Суспільна справедливість ґрунтується на особистій чесності, а чесні громадяни є надійною опорою справедливої влади», − підкреслив Блаженніший Святослав.

Він зазначає, що наша держава буде справедливою лише тоді, коли метою її урядування буде служіння на благо всіх її громадян і кожної особи зокрема. «У такій державі шанують гідність людини й забезпечують належні умови для зростання кожного члена цього суспільства як вільної особистості, сотвореної на Божий образ. Йдеться про справедливість, яка за своєю суттю не є каральною чи репресивною. Це справедливість, що визволяє та спасає. Вона вимагає від кожного з нас поважати іншу особу незалежно від її походження, політичного чи релігійного переконання», − пише Предстоятель УГКЦ та зазначає, що така справедливість закликає нас до суспільного несприйняття екстремізму, насильства та зневаги щодо суспільного миру.

«Ця справедливість, − продовжує свою думку Блаженніший Святослав, − ставить перед владними структурами завдання забезпечити реальне здійснення прав та свобод громадян, гарантованих Конституцією нашої держави, а зокрема права на освіту, пенсійне та соціальне забезпечення і права на працю та охорону здоров’я. Важливим правом, яке повинна гарантувати держава, є збереження і захист честі та доброго імені кожного громадянина, встановлення чесних умов для розвитку приватної ініціативи та економічної діяльності на засадах субсидіарності, чесного виборчого права і громадсько-політичної активності».

Не оминув своєю увагою Предстоятель греко-католиків і питання релігійної свободи. «Незаперечним правом, яке держава повинна забезпечити своїм громадянам, є право на релігійну свободу та однакове ставлення владних структур до всіх Церков та релігійних організацій, які отримали дозвіл на релігійну діяльність у нашій державі».

Справедливість, на переконання автора, «вимагає права вільного та всебічного розвитку української мови та культури у власній державі, відновлення історичної пам’яті українського народу та протидії новітнім проявам українофобії». Крім того справедлива держава, стверджує Блаженніший Святослав, «повинна захищати своїх громадян, хоч би де вони були, та дбати про живий зв’язок із тими українцями, які перебувають закордоном».

Перечисливши ознаки справедливої української держави, Глава УГКЦ стверджує, що «про таку державу ми маємо не лише мріяти – ми повинні повсякчас її творити! Лише за такої умови цей дар Незалежності ми зможемо гідно зберегти та ним утішатися без небезпеки його втратити», − стверджує Патріарх Святослав у своєму зверненні з нагоди 20-літнього ювілею Незалежності України. Департамент інформації УГКЦ.