Папа Римський сказав, які завдання нині стоять перед журналістами

Папа Римський вказав на три головні завдання, які сьогодні стоять перед журналістами, приймаючи у Ватикані керівників, працівників, співробітників та друзів італійської католицької телерадіокомпанії «Telepace».

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«...Засоби комунікації є Божим даром: вони спричинилися до розширення горизонтів багатьох осіб. Це є Божим даром, а також великою відповідальністю», – наголосив Папа.

За словами Папи, беручи до уваги тісну довголітню співпрацю «Telepace» із Святим Престолом, спільне відзначення 40-річного ювілею є можливістю призадуматись та відновити зобов’язання, які були прийняті 40 років тому. А для цього, як наголосив він, слід звернути увагу на три речі.

Він закликав присутніх бути «антенами духовності». Символізм антени є гарним та дуже промовистим: передавати та приймати сигнал. Звідси й завдання для кожного, хто трудиться у цій телерадіокомпанії: вміти розпізнавати в усьому, що трапляється, духовні знаки милосердної любові Небесного Отця.

«Щоб у вашій професії ви могли бути “живими каналами” духовності скерованими до Бога і до усіх ваших радіослухаців та телеглядачів, зокрема, убогих, останніх, відкинутих», – побажав Папа.

Друге завдання, на яке увагу присутніх звернув Папа Франциск – це виховання молоді у школі Євангелія.

Третім завданням, на яке Папа Римський звернув увагу присутніх, є «бути оповідачами, які не впадають у пліткарство». Він підкреслив, що комунікація – це не лише передавання новин, а готовність, взаємне збагачення, стосунки. На жаль, залишається дуже поширеною форма комунікації, яка не є уважною до іншої людини, а лише пліткарством, що є надзвичайно шкідливим для людства та здатним «вбивати» людину.

Отож, на переконання Єпископа Риму, слід відповідально комунікувати, пам’ятаючи про те, скільки зла можна спричинити язиком, пліткуванням, очорненням. Тому, необхідно пропагувати «журналістику миру», журналістику «від людей для людей», що перебуває на служінні іншим, зокрема тим, які не мають голосу; журналістику, яка намагається вказати альтернативні вирішення щодо ескалації галасу та вербального насильства.