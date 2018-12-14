Папа Римський закликав католиків з обережністю ставитися до явлінь Богородиці

У шануванні явищ Богоматері часто зустрічаються «перебільшення», внаслідок чого Церква проявляла й проявляє особливу обережність у цьому питанні.

Про це сказав Папа Римський в інтерв'ю італійському каналу «TV2000», повідомляє «Благовіст-Інфо».

Християнська віра заснована на Євангеліє, Одкровенні й Переданні, але аж ніяк не на різних «явленнях», - підкреслив глава Католицької Церкви. Понтифік закликав віруючих з обережністю ставитися до санктуаріїв, у яких намагаються перетворити Діву Марію в якусь «героїню», забуваючи при цьому про її Сина. Якщо віруючі починають споглядати лише перст Марії, який вказує на Христа, а не самого Христа, це свідчить про те, що «в цьому явлінні щось не так», зазначив Папа.

Як приклад тієї обережності, яку Церква проявляє щодо «явлінь Діви Марії», Папа навів ситуацію навколо подій у Меджугор'ї (Боснія та Герцеговина). Хоча інформація про явління Богоматері в цьому місці з'явилася ще в 1981 році, Ватикан жодного разу офіційно не підтвердив їх істинність. Сьогодні католики можуть здійснювати в Меджугор'є лише приватні паломництва.