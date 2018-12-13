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Папа Римський відвідає Болгарію та Македонію у травні наступного року

17:23, 13 грудня 2018
Католицизм
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Папа підіймається на борт літака / vaticannews.va

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Приймаючи запрошення відповідного вищого керівництва обох Республік та Католицької Церкви, Його Святість Папа Франциск здійснить Апостольську подорож до Болгарії, що триватиме від 5 до 7 травня 2019 року, охопивши міста Софію і Раковский, та до Колишньої Югославської Республіки Македонії 7 травня 2019 року, відвідуючи Скоп’є», – повідомив директор Ватиканського прес-центру Ґреґ Берк.

Папа втретє повертається до регіону, після того як у вересні 2014 року відвідав Тірану, столицю Албанії, та у квітні 2015 року – Сараєво, столицю Боснії і Герцеговини. Болгарію 2002 року відвідував святий Іван Павло ІІ, натомість до Македонії Наступник святого Петра прибуває вперше.

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