Папа Римський відвідає Болгарію та Македонію у травні наступного року

Папа Римський знову відвідає Балканський півострів.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Приймаючи запрошення відповідного вищого керівництва обох Республік та Католицької Церкви, Його Святість Папа Франциск здійснить Апостольську подорож до Болгарії, що триватиме від 5 до 7 травня 2019 року, охопивши міста Софію і Раковский, та до Колишньої Югославської Республіки Македонії 7 травня 2019 року, відвідуючи Скоп’є», – повідомив директор Ватиканського прес-центру Ґреґ Берк.

Папа втретє повертається до регіону, після того як у вересні 2014 року відвідав Тірану, столицю Албанії, та у квітні 2015 року – Сараєво, столицю Боснії і Герцеговини. Болгарію 2002 року відвідував святий Іван Павло ІІ, натомість до Македонії Наступник святого Петра прибуває вперше.