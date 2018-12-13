Папа Римський закликав католиків наслідувати Богородицю

Папа Римський закликав католиків за різних обставин життя наслідувати Матір Христа.

Уже п'ятий рік поспіль він віддає данину вшанування святій покровительки Америки літургійним святкуванням в соборі Ватикану, повідомляє Vaticannews.va.

"У школі Марії, - підкреслив Папа, - ми усвідомлюємо, що її життя ніяк не було відзначене бажанням верховенства, але вона сама віддавала перші місця іншим. Пресвята Богородиця дарує людям мужність, вчить говорити та спонукає жити з мужністю віри та надії, як це було в історії індіанця Хуана Дієго. Своїм материнським серцем Богородиця хоче відновити гідність всіх, хто з різних причин й обставин приречений на забуття".

"...Ми розуміємо, що виконавці головних ролей не потребують приниженні інших, дискредитації, знущання та показною сили, щоб відчути свою значущість: справжній лідер підносить гідність знедолених і робить це всемогутньою силою Божої любові. На нашому життєвому шляху Пресвята Діва є «наставницею Євангелія», - підкреслив наприкінці проповіді Папа Римський.