У Литві в храмі УГКЦ відкрились дві виставки українських фотографів

У Вільнюсі (Литва) 11 грудня відбулася молитва за Україну.

Цього дня було представлено дві фотовиставки: «Світ, який ми захищаємо» авторства низки українських фотокореспондентів і «Віра в умовах бойових дій» авторства колишнього капелана брата Роберта Леніва, ченця церкви Пресвятої Трійці, підготовлену за сприяння Посольства України в Литовській Республіці, повідомляє osbm.in.ua.

До присутніх із вітальним словом звернулися Посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський та аташе з питань оборони Посольства України в Литовській Республіці полковник Олександр Коберський.

Також у заході взяли участь перший керівник Парламенту незалежної Литви Вітаутас Ладсбергіс, високопосадовці Міністерства оборони ЛР, члени Європарламенту від Литви, депутати Сеймасу ЛР, представники дипломатичного корпусу, акредитовані в ЛР, актив української громади м. Вільнюса та Каунаса, литовські волонтери, військовослужбовці Збройних сил України, які брали участь в АТО і тепер проходять реабілітацію у медичних закладах Литви, та офіцери Збройних сил України, що навчаються в освітніх закладах Литовської Республіки.