Папа Римський зустрівся з черницею, яка рятувала євреїв під час війни

Папа Римський 11 грудня зустрівся з 93-річною італійською черницею, яка під час окупації Риму переховувала єврейські родини в стінах свого монастиря на вулиці Зістина.

Як повідомляє Радіо Ватикану, сестра Аузілія Поллетта цього роцу відзначила 70 років чернечого життя в конгрегації Непорочного зачаття Лурдської Богоматері. Ця громада була заснована в 1863 році у Франції, щоб бути «знаком надії та свідченням любові Бога-Спасителя», як свідчить її статут. Сьогодні монахині займаються в основному прийманням паломників у святилищі Лурдської Богоматері та допомогою хворим у різних європейських містах, а також у Бразилії, Чилі та Аргентині.

Сестра Аузілія народилася в місті Фрозіноне і, крім Італії, жила у Франції, Швейцарії та Бельгії.

«Сьогодні моя місія – це молитва, - розповідає сестра Аузілія. - і перш за все я молюся щодня про Папу, про беатифікацію Пія XII і про молодих сестер, щоб вони ніколи не падали духом і до кінця жили своїм покликанням».

Під час зустрічі з Папою монахиня розповіла про те, як її громада приймала євреїв за прямою вказівкою Пія XII.

Сестра Аузілія дбайливо зберігає свою картку виборця, датовану 1946 роком.

«Тоді вперше італійські жінки були допущені до виборчих урн, - пояснила сестра Аузілія. – Я не упустила можливості зробити свій внесок у відновлення Італії після війни».