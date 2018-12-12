У Львові в'язничні капелани УГКЦ обговорили соціальне партнерство Церкви та держави

У Львові 10–11 грудня відбувся з'їзд в'язничних капеланів Української Греко-Католицької Церкви, в рамках якого пройшов семінар «Церква і держава: соціальне партнерство й опіка персоналом».

Два провідних доповідачі, гості з Великобританії, отець Білл Кейв й отець Ґай Вілкінсон розповіли про правову й практичну площину капеланського служіння як особливу царину державно-церковних відносин, повідомляє «Католицький оглядач».

Участь у події взяли душпастирі й помічники капеланів з єпархій та екзархатів УГКЦ, семінаристи Львівської духовної семінарії, а також працівники органів й установ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації.

Зустріч розпочалася у каплиці Патріаршого Дому з Архиєрейської Божественної Літургії, яку відслужив Преосвященніший Петро (Лоза), Єпископ-помічник Сокальсько-Жовківський.

Для капеланів відбулася презентація короткометражної документальної стрічки «Небо над головами», присвячена 20-й річниці створення структур ДКВС України. Про необхідність і засоби розвитку волонтерського служіння розповів автор фільму Василь Возняк.

Керівник Відділу ПК УГКЦ з душпастирства у пенітенціарній системі України о. Костянтин Пантелей представив капеланам наслідки Круглого столу з питань взаємодії зі структурами ДКВС для потреб персоналу - стратегію розвитку опіки пенітенціарними службовцями.

Відтак учасники з'їзду обговорили плани важливих подій служіння у прийдешньому році. Зустріч капеланів завершилася подячною молитвою у каплиці Патріаршого Дому за тих, через чию жертовність служіння отримує натхнення й підтримку.