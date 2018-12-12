Lamborghini з автографом Папи Римського розіграють в лотерею

Lamborghini Huracan, який благословив і підписав Папа Римський, продали на аукціоні за $861 тисячу 575, а нині мають намір виставити як приз у благодійній лотереї.

Про це повідомляє "24.kg" з посиланням на портал Motor1.com.

Лотерею проводить організація "Omaze", а придбати квиток можна всього за $ 10. Але шанс виграти залежить від того, скільки людина витратить на квиток. Мінімальна сума в $ 10 дає покупцеві 100 балів, а максимальна сума пожертви $ 5 тисяч, дорівнює 50 тисячам балів.