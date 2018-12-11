Католицьку черницю, яка бореться проти "полювання на відьом", нагородили Веймарською премією

Швейцарська черниця Лорена Йеналь, яка бореться проти "полювання на відьом", допомагаючи жертвам, отримала Веймарську премію в галузі прав людини.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на швейцарську газету "Südostschweiz".

Сестра Лорена розповідає, що жінок зв'язують, роздягають і мучать розпеченими залізними прутами – публічно на сільській площі, перед натовпом. Те, що звучить як жорстокий пережиток Середньовіччя, швидко набирає обертів у Папуа-Новій Гвінеї. Сестра Лорена бореться з цими жахливими порушеннями прав людини і намагається піклуватися про жертв.

У 1979 році католицька черниця вирушила в Папуа-Нову Гвінею. "Я приїхала в країну, де ще панував кам'яний вік", - розповідає вона. У гірській місцевості вона зустріла жінок у спідницях з трави і чоловіків у набедрених пов'язках, які користуються луком і стрілами.

Щодня сестра Лорена доглядає за жінками, які стали жертвами насильства, перевіряє людей на наявність захворювань, допомагає їм, доглядає за хворими і покинутими дітьми. Разом з іншими своїми сестрами вона заснувала "групи мам" в різних частинах країни: місцеві жінки, вчені і жінки-фермери працюють спільно, виступаючи за права жінок, освіту та рівні права в суспільстві.

З 2012 року вона стала помічати новий феномен, який жінки, а також чоловіки, називають "ведовством", викритих у ньому катували до смерті. На її пам'яті було 44 випадки "полювання на відьом" і страт, які вона особисто бачила. Деяких жертв, які вижили, вона все ще супроводжує і доглядає за ними. З листопада 2017 року сестри зафіксували 17 нових випадків.

Жінки стають жертвами через негаразди у племінних суспільствах, і оскільки більше немає сильних вождів як посередників, насильство над цими жінками виливається в спалювання на вогнищі. Хоча більшість населення Папуа-Нової Гвінеї сповідує християнство, віра в надприродні сили все ще широко поширена. За підтримки католицької організації з надання допомоги місії сестра Лорена Йеналь планує здійснити широку програму з підвищення обізнаності на всіх рівнях суспільства в боротьбі з забобонами і полюванням на відьом: у школах, сім'ях, сільських громадах, в поліції та церковних парафіях.