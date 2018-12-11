Папа Римський нагадав католикам, як потрібно готуватися до Різдва

До Різдва треба готуватись з вірою, а не у світський чи язичеський спосіб.

До цього закликав Папа Римський 10 грудня під час ранкової Меси, повідомляє Радіо Ватикану.

Папа нагадав, що Іісус захоплювався вірою багатьох людей, наприклад, сотника, який просив зцілити свого слугу; сиро-фінікійської жінки, яка прохала про дочку, одержиму дияволом, чи також тої жінки, яка зцілилась від кровотечі, тільки доторкаючись до краю Іісусового плаща. Але, за словами Папи, Іісус також докоряв людям за малу віру, як от Петрові, що сумнівався.

«З вірою все можливо!», – наголосив він, додаючи, що нерідко свято Христового Різдва відзначається не з вірою, а по-світському, по-язичеському. Однак, Господь просить нас робити це з вірою, та, зокрема, у другий тиждень Адвенту, треба просити в Бога благодаті святкувати Різдво з вірою. Папа підкреслив, що зберігати й відстоювати віру не легко.