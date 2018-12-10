У Римі Папа Римський відвідав нужденних онкохворих

Папа Римський побажав відновити «П'ятниці милосердя» та 7 грудня наніс два візити хворим на околиці Риму.

Папа відвідав благодійний центр «Казамика» і терапевтичну громаду «Міст і дерево», повідомляє Радіо Ватикану.

«Казамика» приймає у свої стіни онкохворих, які проходять тривале лікування в римських лікарнях, і їх сім'ї. Мова йде про людей із важкими економічними проблемами: у них немає коштів навіть на предмети першої необхідності. Вони приїжджають переважно з південних областей Італії, але є також гості з Північної Африки і Східної Європи. Центр «Казамика» - це красномовне свідчення феномена «санітарна міграція», яку супроводжує крайня убогість і негаразди. Папа поспілкувався з маленькими та дорослими хворими і залишив їм подарунки.

Потім він відправився в реабілітаційну громаду «Міст і дерево», розташовану на одному з мостів у римському районі «Лаурентина 38», відомому своїми соціальними проблемами. Усього в громаді проживають 12 молодих людей із ментальними розладами. Вони походять із сімей, у яких не було можливості полегшити їх стан. Кілька місяців тому хлопці написали Папі лист із запрошенням, розповівши про труднощі, пов'язані з їх захворюваннями, і про зусилля, які вони готові докласти, щоб подолати ці труднощі. Під час візиту Папи в громаду прийшли деякі з батьків. Папа Франциск залишив подарунок – 10-кілограмовий різдвяний кулич.