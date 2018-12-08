У Львові загострився конфлікт між громадами РКЦ та УГКЦ за храм Стрітення Господнього

У храм Стрітення Господнього у Львові останні сім років проводили служби і греко-католики, і римо-католики, зокрема, представники ордену Домініканців. І попри, здавалось би, мирне співіснування, греко- та римо-католиків у цій церкві, війна за територію була лише питанням часу.

З 28 листопада у храмі не проводять служби ні римо-католицький, ні греко-католицький священики. Греко-католики збираються у храмі і слухають літургію на аудіозаписі, а домініканці моляться у приміщенні курії Львівської архідієцезії РКЦ, що розташоване поруч із храмом, повідомляє Zaxid.net.

29 листопада львівські домініканці раптово повідомили, що більше не мають доступу до храму Стрітення Господнього і що тимчасово проводитимуть служби у каплиці біля храму. Домініканці повідомили, що греко-католики забрали у них ключі від храму і не впускають їх всередину.

Напередодні, 26 листопада, митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возняк відкликав з храму свого єдиного священика – отця Юстиніана Городечного.

«Юстиніан Городечний був покликаний створити умови мирного співіснування двох церковних громад – греко-католицької та римо-католицької, які в силу певних обставин діють під одним дахом…Радикалізація життя церковної громади її окремими представниками, небажання знаходити компроміси може стати причиною подальшого загострення ситуації…Не бажаючи давати будь-кому підстав втягувати Львівську Архиєпархію УГКЦ у непотрібні конфліктні ситуації, мною було прийнято рішення відкликати Юстиніана Городечного з обов’язків адміністратора храму Cтрітення Господнього у Львові», - мовиться у зверненні Ігоря Возьняка до вірян.

Цій ситуації передував кількарічний конфлікт між парафіянами римо-католицької та греко-католицької церков.

Представники римо-католицької церкви не коментують цієї ситуації.