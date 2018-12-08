Новий випуск католицького журналу «Verbum» присвятили жертвоприношенням

У новому номері католицького часопису «Verbum» ідеться про непросту, але важливу як для християнства, так і для всієї світової культури тему жертвоприношення.

Номер розпочинається з інтерв’ю з Рене Жіраром, яке 2008 року взяв Ґрент Кеплен. У ньому Жірар пояснює свої зв’язки з католицизмом. Він звертає увагу також на те, що парадокс козла відпущення може мати велике значення для християнської апологетики, ставши новим і цінним інструментом для неї.

Євген Гальона показує, що ідея співчуття – або, використовуючи термінологію Жірара, «піклування про жертв» – виникає лише з християнтсвом. Проте це не суто християнський підхід: він виростає зі Старого Завіту, який знав два типи теодицеї. Перша – це теодицея катастрофи, яка вказує, що ви страждаєте за свої гріхи; друга – це теодицея страждання. «Якщо в теодицеї катастрофи мука – це кара за гріхи, то в теодицеї страждання – навпаки: мука – це знак благочестя й невинності».

Домініканський бібліїст Петро Октаба у розмові з «Verbum» критично аналізує Жірарову концепцію, вказуючи на унікальний контекст жертви Ісуса Христа як виповнення старозавітних жертв.

Нарешті, в останньому тексті пропонуємо читачам уривок із книжки отця Володимира Кусьнежа «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», яка вийшла у видавництві «Кайрос». У цьому фрагменті йдеться про історичні й культові підґрунтя ідеї жертви у Старому Завіті.