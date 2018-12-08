У Гошівському монастирі УГКЦ на Франківщині відкрився симпозіум «Живопис на склі»

У рамках четвертого традиційного різдвяного Гошівського пленеру на Франківщині стартував симпозіум «Живопис на склі».

Він є логічним продовженням низки мистецьких заходів у Гошівському монастирі УГКЦ, інформують "Вікна" з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Цьогорічний мистецький проект має не тільки всеукраїнський, а й міжнародний характер, адже окрім художників із Києва, Ужгорода, Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Калуша та Коломиї у ньому візьмуть участь і митці із Любліна (Республіка Польща) і Мінська( Республіка Білорусь).

Від імені керівництва облдержадміністрації привітати всіх учасників симпозіуму завітав начальник управління культури, національностей і релігій ОДА Володимир Федорак.

«Складовою даного пленеру є не тільки міжнародна зустріч художників, які працюють в даній техніці, але й обмін досвідом. Тому співпраця з іншими країнами такими як Польща і Білорусь дасть можливість популяризації мистецьких національних українських традицій, зокрема, у живописі на склі - на світовій арені».

Володимир Федорак додав, що гроші, отримані від реалізації робіт, підуть на придбання діагностично-лікувального та реабілітаційного обладнання у заклади соціально-психологічної допомоги, а також лікування та фізичну реабілітацію дітей з обмеженими функціональними можливостями Долинщини, Коломийщини та Городенківщини.

Також до гостей з вітальним словом звернулися куратор міжнародного мистецького проекту « Живопис на склі» Наталія Сухоліт, настоятель монастиря о. Вінкентій та керівництво Долинської, Городенківської та Коломийської райдержадміністрацій.

За словами Наталії Сухоліт, симпозіум має активізувати творчі мистецькі сили в напрямку відродження і розвитку стародавньої традиції живопису на склі та привернути увагу дослідників, істориків, мистецтвознавців та найширших верств населення.

За результатами симпозіуму планується провести дві виставки. Першу 21 грудня в м. Києві, у Національному заповіднику «Софія Київська», а другу, під час Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський простір», який відбудеться 3-5 травня 2019 року у виставкових залах Івано-Франківської організації Національної спілки художників України.