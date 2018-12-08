У Києві відбулася презентація книги про Папу Іоанна Павла ІІ
01:24, 08 грудня 2018Католицизм
315 0
У Києві відбулася презентація книги про Папу Іоанна Павла ІІ / kmc.media
В Інституті релігійних наук святого Томи Аквінського в Києві 5 грудня відбулася презентація книги «Секретар двох Пап», під час якої архієпископ Мечислав Мокшицький відповідав на запитання присутніх і розповідав про найважливіші моменти свого перебування у Ватикані.
Про це повідомляє Католицький Медіа-центр.
Організувало презентацію Видавництво святого Павла в Україні. Участь у ній узяли директора видавництва отець Маріуш Кравець, отець Ципріян Костшева, Ірина Рудь. Головними спікерами були співавтор видання архієпископ Мечислав Мокшицький і перекладачка книги українською Віта Якубовська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter