У Ватикані представили новий міжнародний проект з моніторингу сім’ї.

Це ініціатива, що є плодом співпраці між Папським Інститутом святого Івана Павла ІІ, Католицького Університету Мурсії та Міжнародного центру студій про сім’ю (Мілан), залучивши академічні інституції 15 країн світу, повідомляє Vaticannews.

«Сім’я – ресурс суспільства», – наголосив архиєпископ Вінченцо Палья, Президент Папської Академії «За життя» та Великий Канцлер Папського Інституту «Івана Павла ІІ» з вивчення подружжя та сім’ї, представляючи 6 грудня 2018 р. під час брифінгу у Ватиканському прес-центрі Міжнародний Моніторинг Сім’ї. Його ініціаторами, разом зі згаданим Папським Інститутом, є Католицький Університет Мурсії, Іспанія, та Міжнародний центр студій про сім’ю (Мілан, Італія).

Проект, метою якого є дослідження ролі сім’ї в творенні суспільства, об’єднав 20 академічних інституцій з 15 країн світу, які збиратимуть та передаватимуть дані на національному рівні. Архиєпископ Палья наголосив, що в період, коли «суспільство роздроблюється, родина представляє фундамент суспільства». За його словами, якби існувала Нобелівська премія за сталість, то її сьогодні належало б вручити сім’ї.

Бідність у різних вимірах – предмет досліджень на перше триріччя

Моніторинг, сайт якого www.familymonitor.net доступний англійською, іспанською та італійською мовами, розпочне працювати в січні 2019 року. На даний час не існує якогось осідку нової інституції, бо, як пояснив директор міланського Міжнародного центру студій про сім’ю Франческо Белетті, на рівні управління структура буде простою.

Співпраця охоплюватиме не лише католицькі установи, але й університети інших релігійних спрямувань, неприбуткові організації, “Caritas Internazionalis” та різні родинні організації. Перше триріччя досліджень буде присвячене темі сім’я та бідність в її як матеріальному аспекті, так і з точки зору взаємин. «Серед пріоритетів, предметом моніторингу на постійній основі будуть роль жінки, становище дітей, роль нових технологій та розвиток цифрових соціальних мереж».