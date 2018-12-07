У Ватикані оприлюднили новий закон про управління державою

У наступному році 7 червня набуде чинності Новий закон про Управління Державою Ватикан.

Папа оголосив про це в посланні motu proprio, оприлюдненому 6 грудня і датованому 25 листопада, повідомляє Радіо Ватикану.

Пояснюючи суть нового закону, що заміняє собою закон, схвалений святим Іоанном Павлом II в 2000 році і діє з лютого 2001 року, Папа Франциск стверджує, що від самого початку свого служіння він відчував необхідність «комплексної реорганізації Губернаторства Граду Ватикан з тим, щоб він все більше відповідав сучасним вимогам церковного служіння, яке покликана надавати місії Папи Римського у світі, і специфічним інституційним цілям Держави Град Ватикан, за своєю природою призначеного гарантувати Престолу Петра абсолютну та зриму незалежність».

Папа перераховує основні принципи та критерії цієї законодавчої реформи: раціоналізація, економія, спрощення, функціональність, прозорість, законодавча послідовність та організаційна гнучкість. Відповідно до цих принципів, новий закон передбачає скорочення кількості чинних установ.

Критерій прозорості органів управління Градом Ватикан будуть забезпечені за допомогою спеціального Відділу контролю та інспекції. Він буде займатися моніторингом дотримання законів та ефективності діяльності цих вище установ.

Новий закон передбачає також помірну децентралізацію. Тепер керівники відділів будуть нести відповідальність за кожен окремий акт, за підсумки роботи за безпеку робочих місць і захист особистих даних.