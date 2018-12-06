Папа Римський у лютому відвідає Об'єднані Арабські Емірати
16:27, 06 грудня 2018Католицизм
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Абу-Дабі / Tutu.ru
Папа Римський відвідає Об'єднані Арабські Емірати.
Тема його візиту - "Зроби мене знаряддям Твого миру", повідомляє Радіо Ватикану.
Приймаючи запрошення Його Високості шейха Мухаммада бен Зайд Аль Нахайяна, наслідного принца Абу-Дабі, Папа Франциск відвідає Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) з 3 по 5 лютого 2019 року. Він візьме участь у міжнародній міжрелігійній зустрічі «Людське братерство».
Майбутній візит відбудеться також у відповідь на запрошення Католицької Церкви в ОАЕ.
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