Папа Римський молиться за упокій Джорджа Буша-старшого
14:00, 06 грудня 2018Католицизм
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Прощання з Джорджем Бушем-старшим у Вашингтоні / vaticannews.va
Папа Римський висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Герберта Уокера Буша.
Про це сказав державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в телеграмі на ім'я архієпископа Галвестона і Х'юстона кардинала Деніела Ніколаса ДіНардо, повідомляє Радіо Ватикану.
"Папа Римський запевнив у своїх молитвах усіх родичів покійного політика і закликає всіх, хто оплакує його смерть, Божественні благословення сили і миру, віддаючи душу новопреставленого милосердній любові Всемогутнього Бога", - йдеться в повідомленні.
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