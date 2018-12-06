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Папа Римський молиться за упокій Джорджа Буша-старшого

14:00, 06 грудня 2018
Католицизм
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Прощання з Джорджем Бушем-старшим у Вашингтоні / vaticannews.va

Про це сказав державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в телеграмі на ім'я архієпископа Галвестона і Х'юстона кардинала Деніела Ніколаса ДіНардо, повідомляє Радіо Ватикану.

"Папа Римський запевнив у своїх молитвах усіх родичів покійного політика і закликає всіх, хто оплакує його смерть, Божественні благословення сили і миру, віддаючи душу новопреставленого милосердній любові Всемогутнього Бога", - йдеться в повідомленні.

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