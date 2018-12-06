Папа Римський молиться за упокій Джорджа Буша-старшого

Папа Римський висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Герберта Уокера Буша.

Про це сказав державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в телеграмі на ім'я архієпископа Галвестона і Х'юстона кардинала Деніела Ніколаса ДіНардо, повідомляє Радіо Ватикану.

"Папа Римський запевнив у своїх молитвах усіх родичів покійного політика і закликає всіх, хто оплакує його смерть, Божественні благословення сили і миру, віддаючи душу новопреставленого милосердній любові Всемогутнього Бога", - йдеться в повідомленні.