В УГКЦ назвали ікону Пресвятої Богородиці «Це Мати Твоя» покровителькою Коломийської єпархії

У Коломийській єпархії УГКЦ 4 грудня освятили і виставили до почитання Коломийську ікону Пресвятої Богородиці “Це Мати Твоя”.

Декретом єпархії у день свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, 4 грудня, ікону було проголошено покровителькою Коломийської єпархії. З цієї нагоди святкове богослужіння, в присутності численного духовенства, очолив владика Василь (Івасюк), повідомляє "Католицький оглядач".

Далі відбулось саме освячення, після чого вірні обійшли процесійним ходом навколо собору. По черзі ікону несли представники влади та силових структур, вчителі, студенти і молодь. Під час ходи архиєрей благословив Коломийською іконою “Це Мати твоя” місто з чотирьох сторін.

По завершенню образ встановили в храмі, де відбулось публічне вшанування та мирування. Під час цього для всіх присутніх співав о.Вітольд Левицький з м.Долини.

Історичні дані свідчать, що у ХІХ-ХХ ст. Коломия мала чудотворну ікону Матері Божої. У часи Другої світової війни, з огляду на небезпеку знищення ікони, віруючі люди перевезли її до польського містечка Skomielna Czarna, поблизу Кракова.

28 вересня 2017 року на Пресвітерській раді, за підтримки мирян, було вирішено написати ікону Пресвятої Богородиці для привселюдного почитання та посвяти її під опіку жителів м.Коломиї і вірних всієї єпархії. Монах Студійського уставу, іконописець Боніфатій Івашків написав ікону Пресвятої Богородиці “Це Мати Твоя” на прохання правлячого архиєрея кир Василія (Івасюка) для Коломийської єпархії. А вже 6 жовтня ікону було привезено до Коломиї і поставлено на престолі у святилищі Катедрального собору Преображення Христового.