Міносвіти надало державну ліцензію Івано-Франківській академії Івана Золотоустого УГКЦ

Міністерство освіти і науки України 30 листопада надало державну ліцензію Івано-Франківській академії Івана Золотоустого.

Цей крок став можливий завдяки ініціативі Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина, при активній діяльності Курії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та Ректорату Академії, інформує прес-служба Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

Академія є продовжувачем діяльності Греко-Католицької Духовної Семінарії у Станіславові (тепер м. Івано-Франківськ), закритої у 1945 та відновленої у 1990 у складі Івано-Франківського теологічно-катехитичного духовного інституту, реорганізованого у 2000 в Івано-Франківську теологічну академію.

21 травня 2018 року ВНЗ ще раз реорганізовано у Приватний заклад вищої освіти "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого".