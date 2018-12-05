Папа Римський вважає, що сучасна культура спонукає до страху перед вічним життям

У Посланні з нагоди XXIII урочистого відкритого засідання Папських Академій Папа Римський вказав на важливість питання вічності в християнському звіщенні та зазначив, що сучасна культура спонукає до страху перед вічним життям.

Як повідомляє Радіо Ватикану, Папа Римський висловив задоволення з приводу вибору теми урочистого засідання Папських Академій, яка, за його словами, спонукає нас знову замислитися над сферою, що є суттєвою й центральною в християнському досвіді, але, незважаючи на це, залишається занедбаною як у богословських дослідженнях останніх років, так і в звіщенні та катехизації вірних.

Папа зазначив, що заключні слова Символу віри: «Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку», які ми проказуємо на літургії, вказують на те, що питання вічності є «ядром християнської віри, дійсністю, що тісно пов’язана з визнанням віри в Христа, що помер і воскрес. Але, попри це, есхатологічне вчення про вічне життя й воскресіння не знаходить в катехизі та богослужіннях того місця, на яке воно заслуговує. І це не дивно, – наголошує Папа, – бо одним з явищ, що характеризують сучасну культуру, є, власне, закритість на трансцендентні горизонти, зосередженість на самих собі, майже виключна прив’язаність до теперішнього, забуваючи й цензуруючи виміри минулого й, насамперед, майбутнього, яке сприймається, особливо, молоддю, як темне та непевне. В цьому контексті майбутнє після смерті виглядає віддаленим, неясним, або зовсім неіснуючим».

Він також зазначив, що недостатню увагу до теми вічності може спричинити також недостатньо привабливий і незрозумілий опис вічного життя в проповідях і катехизації. Зовсім протилежним, на його думку, є вчення Отців Церкви.