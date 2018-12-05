Ватикан випустив срібну монету з позолотою на честь канонізації Папи Павла VI

Канонізація Папи Римського Павла VI і п'ятдесята річниця смерті Падре Піо відносяться до тем нових ватиканських філателістичних і нумізматичних релізів від 4 грудня.

Як повідомляє Vaticannews, Ватикан випустив спеціальну срібну монету номіналом 5 євро на честь недавньої канонізації Папи Монтіні, деякі фрагменти якої вперше позолочені.

Як повідомило Філатичне і нумізматичне Бюро Ватикану, на аверсі монети розташовано позолочений профіль благословляючого св. Павла VI, на реверсі — також позолочений герб нинішнього Папи. Проект монети виконали скульптор Патріціо Даніеле і гравер Сільвія Петрасси.

Як і більшість ватиканських монет, вона випущена Державним поліграфічним і монетним інститутом (монетним двором) Італії, причому виключно в якості Proof. Тираж пам'ятної монети становив всього 1,5 тисячі примірників.

Також у рамках циклу, присвяченого чотирьом головним чеснот (розсудливості, терпіння, стриманості і справедливості), викарбувана золота монета номіналом 200 євро, присвячена Чесноти поміркованості («temperance»). На монеті, розробленої скульптором Антонеллой Наполіоне, зображена жінка, змішано вино з водою, а поруч знаходиться притулений до колони меч, що символізує потенційну можливість захищатися при збереженні контролю над ситуацією.