У Львові 115-річчя заснування Шпиталю імені Митрополита Шептицького відзначили концертом духовної музики

У Львові 2 грудня у Будинку органної та камерної музики відбувся концерт духовної музики «Вечірня молитва» з нагоди 115-ї річниці заснування Шпиталю імені Митрополита Андрея Шептицького.

У виконанні хору, оркестру та солістів Заслуженої академічної капели України “Трембіта” прозвучали духовні твори від класиків до сучасних композиторів: М. Леонтовича, Г. Гаврилець, Е. Ельгара, С. Барбера, О. Г’єйло, К. Дженкінса, Е. Ешенвальдса та інших, повідомляє "Католицький оглядач".

Диригент – Сергій Якобчук, ведуча заходу – Заслужена артистка України Ірина Швайківська. Автор проекту – Михайло Перун. Слово про Шпиталь виголосили владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський, та адміністратор о. Андрій Логін.

Організатори події – Шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького та Фундація «Андрей».

Хорова капела «Трембіта» – один із найстаріших хорових колективів України. Колектив створений у 1939 році на основі легендарного «Львівського Бояна», історія якого бере свій відлік від 1891 року. Першим керівником «Трембіти» був відомий диригент Дмитро Котко. Згодом колективом керували такі видатні постаті музичного життя Галичини, як Петро Гончаров, Олександр Сорока, Микола Колесса, Павло Муравський, Володимир Пекар, Ігор Жук. Із 1990 року керівником капели є Микола Кулик. Капела «Трембіта» носить статус заслуженої та була удостоєна Шевченківської премії.