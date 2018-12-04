На Львівщині священика УГКЦ відсторонили від служіння через спільні богослужіння із православним священослужителем

На Львівщині священика УГКЦ, пароха парафії Святителя Миколая у смт Краковець Яворівського району Івана Кащука, окараний карою суспенди від усіх актів священнодійства терміном на 1 рік.

Про це повідомляє "Форпост" з посиланням на сайт Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Суспенда - це покарання, згідно з яким священику забороняється священодіяти та працювати на парафії. У термін покарання о. Івану Кащуку забороняється виконувати усі священнодіяння: служіння Божественної Літургії, уділення Святих Таїнств, служіння молебнів, акафістів, вечірні, утрені й інших публічних Богослужінь, чину парастасу та похорону й уділення інших таїнств та актів управління з уряду пароха парафії Святителя Миколая у смт Краковець, приймаючи це як лік для оздоровлення душі та священичого сану.

Як розповіли в УГКЦ, отець Іван Кащук служив разом із своїм сином, який закінчив православну семінарію.

"У Курії Львівської Архиєпархії було проведено кілька розмов з о. Іваном та його сином щодо неможливості спільного служіння, які не принесли бажаного порозуміння. З огляду на те, що Канонічне Право забороняє співслужіння зі священиком іншої некатолицької Церкви (зрештою, ця сама заборона існує і у православ'ї), священика було напоумлено, а коли він не прийняв це до уваги, до 1 року часу йому заборонено священнодіяти. Якщо священик покається раніше, з нього буде знята суспенда. На час, коли його покарано, призначено двох інших священиків, які будуть служити людям", - коментує отець Юстин Бойко.