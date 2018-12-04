Папа Римський розповів католикам, про що важливо пам'ятати під час Адвенту

Період Адвенту має три виміри – минуле, майбутнє та теперішнє.

Про це розповів Папа Римський, проповідуючи під час Святої Меси в каплиці «Дому святої Марти» 3 грудня.

Папа підкреслив, що першим виміром Адвенту є минуле, тобто, «очищення пам’яті». Слід пам’ятати, що «народилася не ялинка», яка є, очевидно, «гарним символом», але «народився Іісус Христос».

«Народився Господь, народився Відкупитель, Який прийшов спасти нас, – наголосив він. – Так, це свято,.. але завжди існує небезпека, постійна спокуса зісвідчити Різдво, коли свято перестає бути спогляданням, гарним святкуванням, у центрі якого перебуває Ісус, стаючи світським святом: покупки, подарунки, тощо, а Господь залишається забутим. Адвент – це час, аби очистити пам’ять».

Далі Папа зазначив, що це також час, аби «очистити надію», тобто, готуватися до «остаточної зустрічі з Господом». Бо той же Господь, Який прийшов до нас у Вифлеємі, повернеться, запитуючи про перебіг нашого життя.

«Це буде особиста зустріч, – додав він. – Сьогодні ми матимемо особисту зустріч з Ним у Пресвятій Євхаристії, бо не можемо мати такої особистої зустрічі, як на Різдво дві тисячі років тому, пам’ять про яку зберігаємо. Але коли Він повернеться, матимемо особисту зустріч».

Врешті, не слід забувати про щоденний вимір віри. Попри різні турботи та тривоги, слід дбати й про свій «внутрішній дім». Наш Бог – це «Бог несподіванок», а тому християни повинні кожного дня розпізнавати знаки Отця, через які Він промовляє до нас.

«Третій вимір – це той щоденніший, який означає очищати пильність. Чувати й молитися – ось два слова на Адвент. Так, Господь увійшов в історію у Вифлеємі, прийде наприкінці світу та наприкінці життя кожного з нас. Але Він приходить кожного дня, кожної хвилини до нашого серця».