Папа Римський обговорив з Президентом Палестини статус Єрусалима

Папа Римський зустрівся з Президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Особливу увагу під час бесіди було приділено статусу Єрусалима, важливості визнання та збереження його самобутності та універсальної цінності священного міста трьох авраамічних релігій, повідомляє Радіо Ватикану.

Папа Франциск і Махмуд Аббас обговорили тему інших близькосхідних конфліктів і підкреслили актуальність шляхів просування миру та діалогу - з участю релігійних громад - для боротьби з усіма формами екстремізму та фундаменталізму.

Також у ході бесіди були підтверджені добрі відносини між Святішим Престолом та Палестиною, а також позитивна роль християн і діяльності Церкви для палестинського товариства, закріплена в Глобальній угоді 2015 року. Сторони обговорили шляхи примирення між палестинським народом і зусилля щодо відновлення мирного процесу між ізраїльтянами та палестинцями. У цьому контексті було висловлено сподівання, що міжнародне співтовариство піде назустріч законним інтересам обох народів.

Наприкінці візиту до Ватикану палестинський президент зустрівся з секретарем зв'язків з державами архієпископом Підлогою Річардом Галлахером.