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Папа Римський обговорив з Президентом Палестини статус Єрусалима

13:18, 04 грудня 2018
Католицизм
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Папа Римський зустрівся з лідером Палестини / Reuters

Особливу увагу під час бесіди було приділено статусу Єрусалима, важливості визнання та збереження його самобутності та універсальної цінності священного міста трьох авраамічних релігій, повідомляє Радіо Ватикану.

Папа Франциск і Махмуд Аббас обговорили тему інших близькосхідних конфліктів і підкреслили актуальність шляхів просування миру та діалогу - з участю релігійних громад - для боротьби з усіма формами екстремізму та фундаменталізму.

Також у ході бесіди були підтверджені добрі відносини між Святішим Престолом та Палестиною, а також позитивна роль християн і діяльності Церкви для палестинського товариства, закріплена в Глобальній угоді 2015 року. Сторони обговорили шляхи примирення між палестинським народом і зусилля щодо відновлення мирного процесу між ізраїльтянами та палестинцями. У цьому контексті було висловлено сподівання, що міжнародне співтовариство піде назустріч законним інтересам обох народів.

Наприкінці візиту до Ватикану палестинський президент зустрівся з секретарем зв'язків з державами архієпископом Підлогою Річардом Галлахером.

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