До львівського собору святого Юра доставили Вифлеємський вогонь миру

В Архикатедральному Соборі святого Юра УГКЦ 2 грудня відбулася вечірня, під час якої для почитання урочисто було виставлено копію Вифлеємської ікони Пресвятої Богородиці, а також Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

Богослужіння звершив владика Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії. Вірні також молилися за мир та благословення для українського народу.

Після Вечірні священнослужителі помазали всіх присутніх єлеєм, освяченим у Віфлеємі перед чудотворною іконою Богоматері. Відтак вірні мали можливість взяти вогонь із Віфлеєму до своїх домівок.

"Вифлеємський вогонь миру є символом молитви у часі тяжких лихоліть та воєнних загроз. Вже традиційно в Україну цей вогонь привозять пластуни. Під час різдвяного посту вони приносять цей символічний вогник до кожної парафії Церкви на знак великого єднання у спільній молитві та мандрівці до народження Князя Миру", - ідеться у повідомленні.