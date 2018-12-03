Папа Римський закликав католиків молитися за мир у Сирії

Папа Римський запалив свічку і помолився, щоб припинився вихід християн Сирії, з місць із найдавнішими християнськими коренями.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Адвент - це час надії. У цей момент я хотів би мати ту надію на мир, яку живлять діти Сирії, розтерзаної війною ось вже вісім років, - сказав Папа, приєднуючись до молитовної кампанії «Свічки за мир в Сирії», організованої Папським фондом «Допомога Церкві в біді». - Тому я запалю свічку разом з багатьма дітьми, які зроблять те ж саме, сирійські діти і багато вірних у світі, які сьогодні запалюють свої свічки».

«Нехай це полум'я надії і безліч вогнів надії розсіють темряву війни! Молімося і допоможемо християнам залишатися в Сирії та на Близькому Сході, як свідків милосердя, прощення та примирення. Нехай полум'я надії також досягне всіх тих, хто потерпає в наші дні від конфліктів і напруженості в різних частинах світу, близьких і далеких. Нехай молитва Церкви допоможе їм відчути близькість вірного Бога і торкнеться совість кожної людини, спонукаючи до щирих дій на користь миру. І нехай Бог, наш Господь пробачить тих, хто розв'язує війни, тих, хто виробляє зброю, щоб вбивати один одного, і наверне їх серця. Помолимося про мир у любій Сирії», - сказав він.

У різдвяній акції фонду «Допомога Церкві в біді», яка розпочалася вчора, у першу неділю Адвенту, поряд з дорослими беруть участь понад 50 тисяч дітей різних релігій.

До початку війни в Сирії в 2011 році християни становили близько 10 % населення, близько 2,5 мільйонів чоловік. Сьогодні, за приблизними оцінками, їх залишилося 700 тисяч осіб, що становить від 3 до 4 % населення.