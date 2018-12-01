Львівська влада підтримала план створення музею Митрополита Шептицького

З метою вшанування величі Митрополита Андрея Шептицького, вагомості його вкладу в духовне, суспільне і культурне життя в Галичині та в Україні, збереження культурної спадщини, розвитку музейної справи у м. Львові, міська рада затвердила Програму підтримки комплексу заходів, спрямованих на створення музею Митрополита Андрея Шептицького.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

«У лютому 2017 року такий Музей було зареєстровано як юридичну особу. Засновники Музею — Курія Львівської Архиєпархії Української греко-католицької Церкви та о. — др. Севастіян (Степан Дмитрух) — директор Музею.

Твори сакрального мистецтва о. Севастіян Дмитрух збирав протягом трьох десятиліть за дорученням і благословенням митрополита Володимира Стернюка, передусім на території Львівської Архиєпархії, а також на території Франції, Німеччини, США, Канади та інших країн. Це найбільша збірка особистих речей Великого Митрополита Андрея, Церква і о. — др. Севастіян також утримує і постійно розширює іншу унікальну колекцію старовинних раритетів українського сакрального мистецтва «Студіон», яку ще у 1909 році започаткував Митрополит Андрей. Зараз це понад 6000 предметів, датованих від XІV століття. «Студіон» є однією з найбільших у світі та найцінніших збірок українського сакрального мистецтва. Засновники безкоштовно передають ці безцінні збірки Музеєві”, — розповідають в управлінні культури ЛМР.

Метою Програми є підтримка Музею на базі збірки творів сакрального мистецтва «Студіон» та інших. Музей зареєстровано у будівлях первинного сакрального призначення з XIX ст. — колишнього монастиря чернечого ордену Реформатів та костелу св. Казимира (зараз церква блаженного отця Климентія Шептицького), які становлять єдиний комплекс на вул. М. Кривоноса, 1.

Музей створюється для просвітницької діяльності, донесення до львів’ян та гостей м. Львова інформації про духовний, меценатський вклад Великого Митрополита у суспільне життя та національну свідомість, а також для експонування раритетів сакрального мистецтва, їх реставрації та зберігання.