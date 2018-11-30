Папа Франциск закликав Патріарха Варфоломія «працювати спільно у пошуках миру»

У рамках традиційного обміну делегаціями на свята небесних покровителів – святих Петра і Павла у Римі та святого Андрія у Стамбулі президент Папської ради сприяння християнській єдності кардинал Курт Кох вирушив до Стамбула на чолі делегації Апостольського Престолу.

Про це повідомляє Vaticannews.

Ієрархи взяли участь у Божественній літургії під предстоятельством Його Святості Варфоломія у патріаршому соборі Святого Георгія. Кардинал Кох передав Патріарху Константинопольському послання від Святішого Отця, яке було зачитано наприкінці Літургії.

«Наші Церкви, - пише Папа Франциск, - дбайливо зберігали Апостольську традицію і учительство перших Вселенських соборів і Отців Церкви, незважаючи на відмінності, що склалися в місцевих традиціях і богословських формулюваннях, які належить краще зрозуміти і пояснити. У той же час обидві Церкви, з почуттям відповідальності перед світом, усвідомили невідкладний заклик до кожного з нас, хрещених, звіщати Євангеліє усім людям. Тому сьогодні ми можемо працювати спільно в пошуках миру між народами, виступаючи за скасування будь-яких форм рабства, за повагу і гідність кожної людини, піклуючись про довкілля. З Божою допомогою, завдяки зустрічам і діалогу на спільному шляху за останні півстоліття, ми вже відчуваємо себе в єдності, хоча поки ще не повній».

У пошуках єдності, про яку молився Господь наш Іісус Христос, підкреслює Єпископ Риму, ми покликані дати ефективну відповідь на потреби багатьох людей нашого часу, «особливо тих, хто страждає від убогості, голоду, хвороб і війни».

Святіший Отець висловлює глибоку подяку Патріарху Варфоломію за його участь у молебні про мир на Близькому Сході, який відбувся 7 липня цього року в Барі разом з представниками Церков цього регіону.

Папа запевняє Патріарха Константинополя у своїй молитві, щоб Господь, джерело примирення та миру, допоміг християнам перебувати у злагоді, співчутті, братолюбстві і милосерді (Ср. 1Пет 3,8).