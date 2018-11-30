Архієпископ РКЦ духовно підтримав Міхаеля Шумахера

Архієпископ Георг Генсвайн, який побував вдома у семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, розповів, як пройшла їхня зустріч.

Як повідомляє "Сегодня", майже п'ять років тому Шумахер отримав травми на гірськолижному курорті й опинився в комі. Наступної осені він отямився й повернувся до свого будинку в Швейцарії. З тих пір ніяких новин про стан Міхаеля не надходило.

"Я сидів навпроти Міхаеля, взяв його за обидві руки і подивився на нього. Його особа залишається відомою всім особою Міхаеля Шумахера, він лише трохи погладшав. Він відчуває, що навколо нього люди, що які люблять його і про нього турбуються. Слава Богу, вони утримують від нього занадто цікаву публіку. Людина, яка хвора, потребує розсудливості і розуміння.

Сім'я – це захисне гніздо, якого Міхаель неодмінно потребує. Звичайно, я молюся за Шумахера і його сім'ю", - цитують архієпископа німецькі ЗМІ.