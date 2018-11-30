Папа Римський нагадав, що здоров'я людини головніше, ніж економічні інтереси
Усі люди, а, зокрема, науковий світ, повинні вжити таких заходів, які дозволять захищати здоров’я та життя, ставлячи їх вище економічних інтересів і наукового прогресу.
На цьому наголосив Папа Римський у зверненні до учасників форуму Управління ризиками в сфері охорони здоров’я, що проходив у Флоренції, повідомляє Радіо Ватикану.
Форум був присвячений 40-ій річниці створення Національної системи охорони здоров’я в Італії.
У зверненні, підписаному Державним Секретарем кардиналом П’єтро Пароліном, підкреслено, що ця важлива реформа забезпечила всім, а особливо найуразливішим, убогим та найбільш потребуючим доступ до первинної та спеціалізованої медичної допомоги, керуючись Конституцією Італії та як навчає соціальна доктрина Церкви.