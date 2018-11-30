У Римі презентували документальний серіал «Великі Папи»

В осідку Вікаріату Римської дієцезії відбулося представлення документальної серії «Великі Папи», що в грудні вийде на екрани італійського телебачення.

Про це повідомляє Vaticannews.

В період, коли здається, що ми втратили відчуття прекрасного та сенс взаємоподілу, важливо віднаходити спільні шляхи, аби передавати трансцендентне, «працювати разом, хоч і використовуючи різні мови».

На цьому наголосив Паоло Руффіні, Префект Дикастерії в справах комунікації, представляючи проект «Великі Папи» – документальний серіал, приготований компанією «Discovery Italia» у співпраці з компанією «Officina della Comunicazione» та Дикастерією в справах комунікації.

Представлення відбулося в зали Примирення в осідку Вікаріату Римської дієцезії. Монсеньйор Даріо Віґано, Асесор Дикастерії в справах комунікації, розповів про деякі деталі. Чотири серії, кожна з яких тривалістю 75 хвилин, присвячені Папі Францискові, Венедиктові XVI, святим Іванові Павлові ІІ та Іванові ХІІІ, вийдуть в ефір у вечірній прайм-тайм, починаючи від 13 грудня. За словами монсеньйора Віґано, «Discovery» вперше запропонувала серійну продукцію на таку тему.

Серіал розповідає про найзначущіші моменти понтифікатів Джузеппе Анджело Ронкаллі, Кароля Войтили, Йозефа Ратцінґера та Хорхе Маріо Берґольйо через безпосередні свідчення тих, хто був близьким з ними, тих, які зустрічали їх під час офіційних подій, вивчали їхню спадщину або ж знайшли в них натхнення для свого життя та діяльності. Кожен зі свідків розповідає особисті життєві випадки, внутрішні моменти, які змальовують незвичайні портрети цих великих мужів.