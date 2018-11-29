Папа Римський закликав християн триматися подалі від язичництва
Про занепад Вавилону та Єрусалиму, про кінець світу та кінець людського життя, про паганізацію, тобто наслідування язичництва сьогоднішнім суспільством, та про необхідність жити надією в Ісуса Христя проповідував Папа Франциск у каплиці «Дому святої Марти» 29 листопада.
Про це повідомляють "Новини Ватикану".
Падіння Вавилону
Єпископ Риму, коментуючи уривок книги Откровення, що є останньою книгою Нового Завіту, наголосив на долі міста Вавилону, що буде знищене великою перемогою, засуджене Господом за свої гріхи, побачить правду про себе, а саме, що воно стало «житлом бісів та оселею всякого нечистого духа». День суду покаже його зіпсуття та марноту вдаваного щастя. У ньому було так багато пар, багато людей, але там не буде любові. Зіпсуття того міста розпочалося із середини, а закінчиться Господнім криком: «Досить показовості цього світу». Це і є кризою цивілізації, яка є зарозумілою, самодостатньою, диктаторською; тому й закінчує у такий спосіб.
Єрусалим, відкритий на поган
А Єрусалим побачить інший занепад, пов’язаний з іншим зіпсуттям: поведінкою невірності любові. Адже те місто не було спроможним розпізнати Божу любов в Його Сині. Святе Місто буде покаране Господом, бо його топтатимуть погани за те, що двері його серця були відчинені перед поганськими народами.
У цьому контексті Глава Католицької Церкви зазначив, що сьогодні ми стаємо свідками паганізації життя. А в християнському світі вона проявляється тоді, коли ми живемо немов би християни, але, насправді, наше життя є поганським. Тому варто себе запитати: «Чи я живу як християнин, як християнка? Чи моє життя є справді християнським?» Як неможливо змішувати воду та олію, задля їхньої відмінної консистенції, так не можна жити християнським та поганським життям одночасно – це є суперечністю.
Спасіння є для тих, хто надіється на Господа
Опираючись на прочитані біблійні уривки, Папа Франциск зазначив, що також і нашому житті існують трагедії, однак, християни, незважаючи ні на що, повинні дивитись на горизонт, адже ми викуплені Ісусом Христом і Він прийде, аби нас спасти. Це вчить нас переживати різні випробування і не входити у різного роду договори із світськістю та поганством, які провадять до знищення, але жити надією, дивлячись на горизонт, очікуючи Христа Спасителя. «Надія є нашою силою: йдімо вперед», – закликав Святіший Отець, зазначаючи наприкінці проповіді, що, аналізуючи історію, можемо зауважити те, як усі імперії, далекого та недавнього минулого, занепали або були знищені. Така сама доля чекає й великі міста нашого часу, а також і нас самих, якщо ми далі крокувати тим шляхом паганізації. «Відкриймо серце в надії та тримаймося здалеку від паганізації життя», – закінчив Папа Франциск.