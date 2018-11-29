Папа Римський нагадав католикам, чому важливо думати про смерть

Папа Римський закликав католиків подумати, що в житті потрібно виправити, пам'ятаючи, що всі ми смертні й станемо перед Господом.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Яким буде мій кінець? Яким би я хотів постати перед Господом, коли Він покличе мене?», - запитує Папа Римський.

Він сказав, що люди не люблять думати про смерть, завжди залишаючи цю думку «на завтра».

У першому читанні літургії з Книги Одкровення святий Іоанн говорить про кінець світу, використовуючи алегорію жнив, яку гострими серпами здійснюють Христос та ангели.

«Це жнива, під час яких кожен із нас зустрінеться з Господом. Це буде зустріч, і кожен із нас скаже Господу: "Це моє життя. Це моє зерно. Це моя якість життя. Я не мав рацію?', - ми всі повинні сказати так, бо всі помиляються. 'Я робив добро', - всі ми намагаємося робити щось хороше. Тоді ми покажемо Господу наше зерно», – сказав Папа.

«Нам буде корисно на цьому тижні подумати про кінець. Якщо б Господь покликав мене, що б я зробив? Що б я сказав? Яке зерно я Йому покажу? Думка про кінець допомагає нам рухатися вперед; ця думка не статична, вона розвивається, оскільки нею рухає чеснота надії. Так, буде кінець, але цей кінець буде зустріччю: зустріччю з Господом. Це правда, кожен повинен буде дати звіт про те, що він зробив, але також це буде зустріч милосердя, радості, щастя. Думати про кінець, чи про кінець творіння, про кінець свого життя, є мудрість; це роблять мудреці», - вважає він.