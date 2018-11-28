У Ватикані на конференції учасники з 63 країн обговорять тему залежностей

У Ватикані відбулася презентація конференції на тему «Наркотики та залежності: перешкода на шляху цілісного людського розвитку».

Як повідомляє Радіо Ватикану, симпозіум буде проходити у Ватикані з 29 листопада по 1 грудня. За попередніми даними, на конференцію прибудуть 465 учасників із 63 країн.

Організатор зустрічі - Департамент служіння цілісному розвитку людини - наводить статистичні дані: «У 2015 році близько 250 мільйонів чоловік у світі вживали наркотики хоча б один раз; близько 30% з них страждають від розладів, пов'язаних із наркотиками, і потребують особливого лікування».

Питання, які будуть порушені на зустрічі, торкнуться не лише згубного впливу «старих і нових наркотиків», а й сучасних залежностей від інтернету й азартних ігор, а також пов'язаних із сексуальною сферою. На конференції прозвучать виступи фахівців із різних помісних Церков і реабілітаційних центрів «з прикладами профілактичних заходів, реабілітації та реінтеграції, які допомагають людям відкрити їх справжня людська гідність, як членів товариства, так і єдиної родини дітей Божих».

Під час презентації у Ватикані було підкреслено, що відповіддю Церкви на феномен залежності має бути також «проголошення Доброї новини та супровід».

Вранці 1 грудня Папа Римський зустрінеться з учасниками симпозіуму на приватній аудієнції у Ватикані.