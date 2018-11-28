Предстоятель УГКЦ подарував Галицьке Євангеліє главі УАПЦ

У Львові 26 листопада відбулася зустріч Блаженнішого Святослава, Предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви з Митрополитом Макарієм, Предстоятелем Української Автокефальної Православної Церкви.

Глава УГКЦ подарував факсимільне видання Галицького Євангелія 1144 року, презентація якого відбулася 23 листопада в Софії Київській, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Галицьке Євангеліє - це унікальна пам’ятка української домонгольської доби.

26 листопада Глава УГКЦ подарував один примірник Євангелії Главі УПЦ КП, а тепер – митрополиту Макарієві.

При цій нагоді співрозмовники обговорили сучасні суспільно-церковні події, які відбуваються в Україні. Зокрема, ішлося про важливість збереження міжконфесійного миру.