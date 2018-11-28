У Патріаршому соборі УГКЦ відбудуться нічні молитовні чування за Україну

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 30 листопада відбудуться цілонічні молитовні чування на тему «Дорога до свободи».

Молитва буде усильною за Україну, Церкви та український народ, повідомляє прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.

Організаторами заходу виступає спільнота «Покоління Любомира». Проведуть молитву спільно з різними спільнотами Києва.

Як повідомили організатори, натхнення для тематики молитви зачерпнули з Послання апостола Павла до галатів «Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства!» (до Гал. 5, 1).

«В останній день кожного місяця ми разом з вами молимося панахиду за Блаженнішим Любомиром. П'ять років тому в нашій державі відбувся переломний момент. Шлях, який ми вибрали - шлях гідності та свободи. Саме тому в останній день листопада, у дні, коли в нашій державі почалися безповоротні зміни, ми запрошуємо вас на спільну молитву та чування на тему «Дорога до свободи», де ми будемо разом чувати, молитися та розважати над Святим Писанням», - йдеться в повідомлені.